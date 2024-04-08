Aydın'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı açıklamada belediye otobüslerinin 10-12 Nisan tarihlerinde ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Bayramların birlik ve beraberlik duygularını perçinlediğini aktaran Çerçioğlu, mutlu bayramlar diledi.
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6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlık bölgesinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Trafik polis ekipleri, mezarlık çevresindeki ara sokakları trafiğe kapatarak trafik yoğunluğunu önlemek için önlemler aldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında balya makinesi de ağır hasar gördü. Jandarma soruşturma başlattı.
Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını belirtti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansında, savunma tandemindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı isim görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı.
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