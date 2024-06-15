Aydın'da sahte engelli raporu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Aydın merkezli 4 ilde "sahte engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Aydın, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Ç.G'nin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si savcılık kararıyla, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında dün, para karşılığında sahte engelli raporu düzenleyerek engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim ve istihdam gibi hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanmayı sağladığı belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aydın, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalanmıştı.