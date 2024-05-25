Aydın'da Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Dolandırıcılık Operasyonu

Aydın\'da Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Dolandırıcılık Operasyonu

Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenilmişti. Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edilmişti.

25.05.2024 12:51
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Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" soruşturması kapsamında 38 şüpheli, Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'taki baskınlarda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenilmişti.

Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edilmişti.

Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilen 38 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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