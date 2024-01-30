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Aydın'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Aydın'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Umurlu Mahallesi'ndeki sulama kanalında hareketsiz bir şekilde yatan bir kişi bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin Ümit Güloğlu'na ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Cesette darp, yara veya kurşun izine rastlanmadı.

Aydın\'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
30.01.2024 - 14:15,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Umurlu Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kanaldaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sudan çıkartılan kişinin Ümit Güloğlu (52) olduğu belirlendi.

Darp, yara ve kurşun izine rastlanmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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Jandarma, Umurlu, Efeler, Aydın, Olay, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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