Aydın'da Taşkın İncelemesi ve Önlemler - Son Dakika
Aydın'da Taşkın İncelemesi ve Önlemler

14.02.2026 22:42
Bakan Yardımcısı Gizligider, Aydın'daki taşkınları inceledi ve önlemler hakkında bilgi verdi.

AYDIN'da sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı bölgeleri inceleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, birçok yerde taşkınların önüne geçildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, taşkınların yaşandığı Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) 21'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Koçarlı ilçesinde taşkınların yaşandığı bölgeyi zirveden gören tepede gazetecilere açıklamada bulunan Gizligider, Büyük Menderes'in taşkınlarını konuşmak ve hasar tespitlerini yapmak üzere ekibiyle birlikte bölgede olduklarını söyledi. Zararların karşılanabilmesinin nihai yolunun TARSİM olduğunu işaret eden Gizligider, "TARSİM'i olmayan üreticilerimizle ilgili olarak da sahaya girilme ihtimali doğduktan hemen sonra il ve ilçe müdürlüklerimiz vasıtasıyla yine tespitler yapılacak ve afet fonuna gönderilecek. Ancak tekrarlıyorum, zararlarımızın nihai olarak karşılanacağı bedel olarak yüzde yüz karşılanacağı sistematik TARSİM'dir. Bu, çok gelişmiş bir sigorta modeli olarak artık ülkemiz tarafından başka ülkelere de ihraç edilen bir modeldir. Buradan çağrımı yinelemek istiyorum" dedi.

'881 PERSONEL İLE SAHADAYIZ'

Türkiye'nin batı, güney ve güneydoğu kesimlerinde 12 ve 13 Şubat tarihlerinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle 18 ilde taşkınların yaşandığını aktaran Gizligider, "18 ilimizdeki taşkının ardından 604 adet iş makinesi, ekipman ve 881 adet personel ile şu anda sahadayız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimler, sorumluluk sahası olsun ya da olmasın, her noktada milletimizin hizmetindedir. Bundan herkes müsterih olsun. İnşallah en az zararla bu afet atlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

'DERE YATAKLARINA YAPILAN MÜDAHALELER VAR'

Yağışın beklenenden fazla olduğu ancak taşkınlarının tek sebebinin bu olmadığını anlatan Gizligider, şunları söyledi:

"Dere yataklarına yapılan bilinçsiz müdahaleler var. Aslında konunun özeti şu; bizim doğaya müdahale etmememiz gerektiği yerlerde müdahale etme söz konusu. Müdahale etmemiz gereken yerlerde de bazı noksanlarımız söz konusu. İşin özeti aslında bu. Bu müdahalelerin özellikle dere üstlerinin kapatılması, kesiti yetersiz menfez ve köprüler, dere yatağında bulunan akışı engelleyici boru ve benzeri iletim hatları, derelere dökülen hafriyat ve moloz atıkları gibi hususlar en önemli rolleri oynamaktadır. Son 40 günlük zaman zarfında Aydın ili taşkın yaşanan kesimlerinde, dekar başına ortalama 250 milimetre yağış söz konusudur. Yine Aydın özelinde 86 makine ekipman ve 142 personel ile şu anda müdahale edilmiş durumdadır. Birçok yerde taşkının önüne geçildi ancak geçilemeyen yerler de var. Onlar da söylediğimiz üzere hemen araziye girilir girilmez müdahale edilecektir."

'5,4 MİLYAR TL'LİK TAŞKIN KONTROL PROJESİ'

Aydın'a taşkın kontrol projesi yapılacağını belirten Gizligider, şöyle devam etti:

"Yine bir tedbir olarak, yani bundan sonrası için de ne yapılacak sorusuna bir cevap olarak şunu da sizlerle paylaşayım. Kalıcı bir tedbir olarak da yatırım programında bulunan 5,4 milyar, yani yaklaşık 5,5 milyar liralık 39 adet taşkın kontrol projesi Aydın'da yapılacak. Taşkın yaşanan lokasyonlarda hazırlanmakta olan projeler ile taşkınların yaşanmaması adına tüm tedbirler alınmış olacak. Bir de tabii şu uyarıyı vatandaşlarımıza da yapmış olalım; can ve mal güvenliği açısından taşkın bölgelerinden biraz uzakta olmalarını istiyoruz. Çünkü bazen merakla bile, inanın, yeni zararlar doğabiliyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum."

Son olarak Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerine yatırım müjdeleri veren Gizligider, "20 milyar maliyetli Dalaman Çayı'ndan Aydın iline su aktarım işi var. Bu, adeta Aydın'ın yıllardır beklediği devasa, büyük bir müjde. İnşallah bu projenin yapımına 2026 yılında, bu yıl başlıyoruz arkadaşlar" dedi.

Gizligider'e, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Seda Sarıbaş, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 21'inci Bölge Müdürü Birol Çınar ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de eşlik etti.

Kaynak: DHA

