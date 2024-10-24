Aydın\'da Trafik Denetimi Yapıldı

Aydın'da jandarma ekipleri otoyolda trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Germencik Gişelerinde şehirlerarası otobüsler başta olmak üzere araçları durdurup kontrol etti.
Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan uygulamada, kuralları ihlal eden ve aracında eksiklikler bulunan kişilere ceza kesildi.
Denetimlerin, Aydın- İzmir ile Aydın- Denizli otoyollarında devam edeceği belirtildi.
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