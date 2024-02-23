Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın\'ın Efeler ilçesinde trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Adem Yıldırım idaresindeki bir motosiklet, Onur F'nin kullandığı başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Yıldırım'a arkadan gelen bir çekici çarptı. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, diğer motosiklet sürücüsü ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Çekicinin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

23.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Adem Yıldırım idaresindeki 09 AKG 094 plakalı motosiklet, Aydın- Denizli kara yolu Umurlu mevkisinde, Onur F'nin kullandığı 09 ALD 507 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yola savrulan Yıldırım'a arkadan gelen V.K. yönetimindeki 20 AKS 857 plakalı çekici çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldırım, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çekicinin sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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