Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonlarında 415 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da geçen yıl, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 415'inin tutuklandığı bildirildi.
Aydın Valiliği, kentte güvenlik güçlerinin 2023 yılında 5 bin 130 uyuşturucu olayına müdahale ettiğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 3 bin 62 olaya ilişkin soruşturma yürüttü.
Operasyonlarda, 37 kilogram 325 gram sentetik uyuşturucu, 23 kilogram 98 gram esrar, 424 gram eroin, bir kilogram 191 gram kokain, 714 kök keneviri, 4 bin 62 sentetik ecza, 362 uyarıcı hap ve 11 bin 263 skunk ele geçirildi, 246 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 2 bin 68 olaya müdahale etti.
Operasyonlarda 15 kilogram sentetik uyuşturucu, bir kilogram 158 gram esrar, 22 bin 415 kök keneviri ve 8 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi, 169 şüpheli tutuklandı.
Kentteki uyuşturucu operasyonlarında geçen yıl 415 şüpheli tutuklandı.
Açıklamada, Aydın'da suçla mücadeleye kararlılık devam edileceği ve vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Uyuşturucu Operasyonlarında 415 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?