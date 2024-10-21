Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 365 gram skunk, 33 adet sentetik hap, 50 gram metamfetamin, 10 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S. ve K.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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