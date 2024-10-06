Aydın\'da Yağmur Duası

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AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Kızılkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Avcı tarafından organize edilen yağmur duasına yaklaşık 500 kişi katıldı. Kurban kesen aşure hayrı yapan vatandaşlar kurak geçen yıl nedeniyle dua etti.

Aylardır yağmur yağmayan Aydın'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Kırsal Kızılkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Avcı'nın organize ettiği yağmur duasına çevre mahallerden de katılım sağlanınca yaklaşık 500 kişi toplandı. Kurban kesen vatandaşlar ayrıca aşure hayrı yaptı. Vatandaşlar bir an önce yağmurun yağması için hep birlikte namaz kılarak dua etti. Kızılkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Avcı, "2024 yılında bölgemize neredeyse hiç yağmur yağmadı. Toprak bir damla yağmura hasret kaldı. Ağaçlarımız suya hasret kaldı. Bizde belki duaların faydası olur düşüncesiyle böyle bir organizasyon düzenledik. Çevre mahallerden de çok sayıda vatandaşımız katılım gösterdi. Bir araya gelerek yağmur duası ettik. İnşallah faydası olur ve bir an önce bölgemize yağmur yağar dedi.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, DHA)