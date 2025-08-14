Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da otoyoldaki kamyonda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

K.Ç. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon, İzmir-Aydın Otoyolu'nda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu, araç ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

Öte yandan, yangından etkilenen sürücü K.Ç, Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.