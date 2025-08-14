Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı

14.08.2025 21:19
Aydın'da, park halindeki kamyondan çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı, itfaiye yangını söndürdü.

Aydın'da otoyoldaki kamyonda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

K.Ç. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon, İzmir-Aydın Otoyolu'nda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu, araç ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

Öte yandan, yangından etkilenen sürücü K.Ç, Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, 3-sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Sağlık, Güncel, İzmir, Olay, Kaza, Son Dakika

