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Aydın'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Artırıldı - Son Dakika
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Aydın'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Artırıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde denetimlerini artırdı. Asayiş, Trafik Denetleme ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın-Muğla ve Aydın-Denizli kara yollarında uygulama yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Emniyet kemeri ve kask takmama, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Aydın\'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Artırıldı
28.12.2023 - 23:15,
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Aydın'da yeni yıl öncesi denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Aydın- Muğla kara yolu ile Aydın- Denizli kara yolunda uygulama yaptı.

Durdurulan araçtakilerin yeni yılını kutlayan ekipler, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Öte yandan, emniyet kemeri ve kask takmama, kırmızı ışık ihlali, seyir halindeyken cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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Denizli, Muğla, Aydın, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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