Aydın'da Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi ve kaldırım yapımının ardından yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmalarını da tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli yollar ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi ve kaldırım yapımının ardından yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmalarını da tamamladı. Cadde daha güvenli, konforlu ve modern hali ile vatandaşların kullanımına sunuldu.

"Çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz"

Kent genelinde eş zamanlı sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin dört bir noktasında yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek sürdürülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.