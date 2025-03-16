Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın- İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde, M.D'nin (40) kullandığı 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.Ç. (39) idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil ve Ç.T'nin (42) yönetimindeki 09 AKR 108 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan M.A.D. (4), F.T. (3), M.B.T. (8), A.A. (40) ve Ö.T. (34) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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