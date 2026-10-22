Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışma nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışma nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğünün bültenine göre yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun Nazilli-Kuyucak kavşakları 4-8. kilometrelerinde Aydın istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun Nazilli- Kuyucak kavşakları 4-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Nevşehir-Aksaray il sınırı-Alayhan Kavşağı kesimi 12-14. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerinde (Mezarlık-Otoyol Bağlantısı kavşakları) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde (Emirler kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerinde (Belediye Evleri bölgesi) köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7, Tokat il sınırı-Yıldızeli yolunun 12-16. ve Diyarbakır-Siverek yolunun 21-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 33-34. kilometrelerindeki Üçkardeşler 1-2, Sarp 1-2-3 tünellerinde elektrik, elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Kaynak: AA
OtomobilKuyucakNazilliDenizliUlaşımGüncelAydınSon Dakika

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