Aydın Efeler\'de alev alan elektrikli otomobil 2 saatte söndürüldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tırla çarpışması sonucu alev alan elektrikli otomobildeki 1 kişi yaralandı.

E.G'nin kullandığı 35 BTB 229 plakalı elektrikli otomobil, Aydın- Muğla kara yolunda F.A. yönetimindeki 09 AON 074 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Şehir Hastanesine götürüldü.

Otomobilin elektrikli olmasından dolayı alevleri ve ısı yayılımını önlemek için "yangın battaniyesi" olarak bilinen brandayla aracın üzeri örtüldü.

Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu araçtaki alevler söndürüldü.