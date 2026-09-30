Aydın Efeler'de odun deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Aydın Efeler'de odun deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde marangoz atölyesinin bitişiğindeki odun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde marangoz atölyesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ata Mahallesi'nde Ş.G'ye ait marangoz atölyesinin bitişiğindeki odun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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