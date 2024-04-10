Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı.
K.A'nın kullandığı 09 NV 246 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Namık Kemal Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan K.A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de motosiklet kazası: Kadın sürücü yaralandı - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar ve turistler, sıcak havaya rağmen Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktaları ziyaret etti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kaydetti. Ayrıca, Eminönü sahili ve Galata Köprüsü gibi noktalarda da bayram havası yaşandı. Kartal Aydos Ormanı'nda ise piknik yapılıp, doğal güzelliklerin tadı çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında il protokolü ile bayramlaştı. Kızılkaya, jandarma ve polis noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Kızılkaya, vatandaşları tebrik ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve çocuklara hediyeler verdi. Vali Kızılkaya, diğer kurumları ve şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.
Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'ı gezmeye gelen vatandaşlar, kentin coğrafi işaretli lezzeti Tekirdağ köftesini tatmak için sıraya giriyor. Kentin müzelerini, tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden tatilciler, ardından köftecilerin yolunu tutuyor. Köftecilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kalabalık oluşuyor. Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine kentin gastronomisiyle ünlü bir şehir olduğunu söyledi. Bayram tatilini Tekirdağ'da geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin köftecilerde yoğunluk oluşturduğunu aktaran Kayın, bayram tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti. İşletmeci Volkan Altuğ ise bayramın ilk günü itibariyle yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Altuğ, Tekirdağ köftesinin tadı ve lezzetiyle Türkiye'ye ün saldığını anlatarak, 'Yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram süresince yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'dan ve çevre illerden Tekirdağ köftesi için gelen misafirleri ağırlıyoruz.' diye konuştu. İstanbul'dan günübirlik Tekirdağ'a geldiğini söyleyen Hakan Arın da yemekte ilk tercihinin Tekirdağ köftesi olduğunu kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?