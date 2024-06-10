Aydın\'ın Nazilli ilçesinde otomobil ve kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 EAT 73 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı kesişiminde, M.Y'nin kullandığı 09 RZ 411 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki 82 yaşındaki U.T, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.