Aydın-İzmir Otoyolu'nda yapım çalışması sağ şerit ve emniyet şeridini trafiğe kapattı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre Aydın- İzmir Otoyolu'nun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun 8-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çanakkale ve Tekirdağ istikametlerinde bant aktarımı yapılıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 18-21. kilometrelerinde yenileme çalışmaları dolayısıyla Bilecik-Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Balya-Yenice yolunun 9-10. kilometrelerindeki Tarihi Müstecap Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9. kilometresinde Belediye Evleri Viyadüğü'ndeki genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yedisu-Erzincan il sınırı yolunun 2-5. kilometrelerinde Karasu-2 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Erzincan istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerinde dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücüler, Süleymanlı Köyü bağlantısından eski Çankırı-Ankara yoluna yönlendiriliyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Piraziz-Giresun-Espiye-Tirebolu yolunun 56-66. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tirebolu-Espiye yönünden sağlanıyor.