Aydın Jandarması'na 54 Yeni Araç Teslim Edildi

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı'na kazandırılan 54 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Araçların teslimi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve askeri erkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra dualar edildi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, "10 yıl ve üzeri araçların yenilenmesi maksadıyla başlatılan çalışmada Aydın İl Jandarma Komutanlığımızın 2025 yılında gerçekleştirdiği mübadele kapsamında tedarik edilen 25 araç ile birlikte, Jandarma Komutanlığımızca ilimize tertip edilen Türkiye'nin yerli ve milli ilk aracı olan 3 adet TOGG başta olmak üzere toplamda 54 aracı görevlerine uğurladığımız güne tanıklık ediyoruz" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat da kamu güvenliğinin sağlanmasında ve halkımızın huzurunun korunmasında en ön saflarda görev yapan jandarma teşkilatının üstün görev anlayışı, disiplinli ve fedakarlığı ile devletin her zaman gurur kaynağı olduğunu söyledi. Vali Canbolat, "Jandarma personelimizin görevini yerine getirirken kullandığı araçların teknolojik olarak güncel, güvenli ve yüksek performanslı olması hizmet kalitesini arttırmakla birlikte sahada elde edilen sonuçları da doğrudan katkı sağlamaktadır" dedi.

Vali Canbolat'ın konuşmasının ardından yeni araçlar için kurdele kesildi. Törenin ardından yeni 54 araç, yollara çıkarak çalışmalara başladı.

Haber - Kamera: Mert CONA/ AYDIN,