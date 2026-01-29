Efeler Belediyesi, 'Aydın Kestanesi' Temalı Yöresel Yemek Yarışması Düzenleyecek

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde, Tepecik Düğün Salonu'nda 'Aydın kestanesi' temalı yöresel yemek yarışması düzenleyecek.

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek yarışma, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kestanenin tanıtımına katkı sunmayı ve yerel mutfak kültürünü yaşatmayı amaçlıyor.

Yöresel lezzetlerin ustalıkla harmanlanacağı etkinliğin başvuruları, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek. Yarışma ise 7-8 Şubat'ta Tepecik Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda kestanenin mutfaktaki çok yönlü kullanımını ortaya koyan özgün tarifler yarışacak.

Efeler Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek yarışmada; kestaneli çorbalar, soğuk mezeler, yaratıcı salatalar ve iştah açıcı başlangıçlar, kestane unlu ya da bütün kestaneli börekler, çörekler ve hamur işleri, kestane ile zenginleştirilmiş etli, sebzeli ve tencere yemekleri, kestaneli pilavlar ile yöresel bulgur pilavları ve kestane şekerinden pastalara uzanan geniş bir yelpazede lezzetler jüri karşısına çıkacak.

Başvurular, Efeler Kent Konseyi Ofisi'ne yapılacak. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyenler, '0501 218 23 24' numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.