Aydın Kitap Fuarı\'nda Varol Yaşaroğlu ve Latife Tekin Buluşması

Güncel

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kitap Fuarı'nın üçüncü gününde, karikatürist Varol Yaşaroğlu ve yazar Latife Tekin kitapseverlerle buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar Aydın'da düzenlenen Aydın Kitap Fuarı sürüyor. Fuar üçüncü gününde karikatürist Varol Yaşaroğlu ve yazar Latife Tekin'i katılımcılar ile buluştu. Eserlerini imzalamak ve yazar Latife Tekin ile buluşmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yazar Latife Tekin ve Kral Şakir karakterinin fikir sahibi Varol Yaşaroğlu'nun söyleşilerine çevre illerden gelen her yaştan yüzlerce kitapsever katıldı. Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret eden vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.