Aydın Kuşadası'nda mobilya fabrikası deposundaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor

Aydın Kuşadası'nda mobilya fabrikası deposundaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yaylaköy Mahallesi'nde mobilya fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.
Yaylaköy Mahallesi'ndeki fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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