Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 135 yıllık binasında eğitimi sürdürüyor - Son Dakika
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Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 135 yıllık binasında eğitimi sürdürüyor

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Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 135 yıllık binasında eğitimi sürdürüyor
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Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1891'de idadi olarak başlayan eğitimini 135 yıllık binasında sürdürüyor. 580 öğrencinin eğitim gördüğü okulda bilişim, elektrik-elektronik, inşaat, harita kadastro ve radyo-televizyon bölümleri var; sanayi işbirliği istihdama kapı aralıyor.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 135 yıllık tarihi binasında öğrencileri geleceğe hazırlamayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, 1891'de idadi (Osmanlı'da lise derecesindeki okul) olarak eğitime başlayan ve daha sonra farklı isimlerle öğrenci yetiştirmeye devam eden Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hikayesi anlatıldı.

Aydın'da 135 yıllık tarihi binasında öğrencileri eğitimle buluşturmayı sürdüren lise, kentin mesleki eğitim hafızasında önemli yer tutuyor.

Efeler ilçesindeki Topyatağı mevkisinde bulunan tarihi yapının eğitim geçmişi, 1891'de hizmet vermeye başlayan "Aydın İdadisi"ne dayanıyor.

Aydın'ın 1919'da Yunan kuvvetleri tarafından işgali sırasında hasar alan okulda bu nedenle 1920-1921 yıllarında yaklaşık 2 yıl eğitime ara verildi.

Düşman işgalinden kurtuluşun ardından kentin ihtiyaç duyduğu teknik elemanların yetiştirilmesi için dönemin Maarif Müdürü Tevfik Bey'in girişimiyle yeniden eğitime başladı.

O dönemde Aydın'ın yeniden imar sürecinde ihtiyaç duyulan ustaların yetişmesine katkı sağlayan okul, küçük sanayi işletmelerinin tezgah ihtiyaçlarının karşılanmasında da görev üstlendi.

Değişen isimlerle süren eğitim mirası

Aydın İdadisi, Aydın Sanat İdadisi, Aydın Sanat Mektebi, Aydın Mıntıka Sanat Mektebi, Aydın Bölge Sanat Okulu, Aydın Erkek Sanat Enstitüsü ve Aydın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi gibi isimlerle eğitim veren okul, 2013 yılında Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını aldı.

Bünyesinde müze ve arşiv de bulunan okul, kentin mesleki eğitim geçmişinin izlerini taşıyor.

Lise, okul-sanayi işbirliğiyle istihdama kapı aralıyor.

135 yıllık tarih

Okulun müdürü Hakan Topal, AA muhabirine, 580 öğrencinin eğitim gördüğü okulda bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, inşaat teknolojileri, harita kadastro ve radyo-televizyon bölümlerinin bulunduğunu söyledi.

Topal, 135 yaşındaki okulun tarihe tanıklık ettiğini belirterek, "Mekteb-i İdadi olarak eğitim sürecini Cumhuriyet Dönemi'ne kadar sürdürmüştür. 1919'daki düşman işgaline kadar da o süreçte yaklaşık 200 öğrenci kapasitesiyle memleketin dört bir yanına istihdam edilen öğrenciler zaman içerisinde meslekleriyle alakalı yüksek seviyede kazanım sağlamış." dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın ardından Aydın'da kalkınma hareketlerinin başladığına dikkati çeken Topal, "1924'te okulumuz Sanat Mektebi olarak eğitim öğretimine tam kadro, güçlü bir şekilde ve ülke kalkınmasına büyük bir güçle, kaliteli kalifiye elemanlarla yardımcı olmuştur." diye konuştu.

İşgal döneminde okulun bazı bölümlerinin yıkıldığını dile getiren Topal, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne uygun "köklerden geleceğe" anlayışıyla eğitimin devam ettiğini söyledi.

Okulun mimarisinin de etkileyici olduğunu belirten Topal, şöyle devam etti:

"Muhteşem bir yapısı, doğası var. Mimarisi de çok güzeldir. Üstün bir gayret ve azimle memleketin kalifiye, kaliteli elemanları için istihdam odaklı çalışmalarımızı 103 öğretmen, 6 yönetim kadrosu hep birlikte götürmeye çalışıyoruz. Okulumuza ve geçmişine güveniyoruz. Mezunlarımızın da memleket için çok iyi yerlere geleceğine, hizmet edeceğine, istihdam odaklı kaliteli işler, güzel işler yapacağına şahit olduk."

Kaynak: AA
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