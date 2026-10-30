Aydın Nazilli'de iki motosiklet çarpıştı, kaza anı kamerada, 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de iki motosiklet çarpıştı, kaza anı kamerada, 1 sürücü yaralandı

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Aydın Nazilli\'de iki motosiklet çarpıştı, kaza anı kamerada, 1 sürücü yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Karaçay Mahallesi'ndeki otogar kavşağında iki motosiklet çarpıştı ve 1 sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.

E.A. idaresindeki 07 CMS 613 plakalı elektrikli motosiklet ile M.T'nin (27) kullandığı 09 AUA 822 plakalı motosiklet Karaçay Mahallesi'ndeki otogar kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kara yoluna dönen motosiklet ile yoldaki motosikletin çarpıştığı ve sürücünün devrilen motosikletten yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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