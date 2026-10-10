Aydın Nazilli\'de kovalamaca sonucu 2 şüpheli, uyuşturucuyla gözaltına alındı

Aydın Nazilli'de kovalamaca sonucu 2 şüpheli, uyuşturucuyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosikletteki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Takip sırasında motosikletten atılan poşette uyuşturucu madde bulunurken, motosiklet trafikten men edildi.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan 2 torbacı, polisin takibiyle yakalanıp, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Büro Amirliği ekipleri bugün sabah saatlerinde motosikletteki şüpheli 2 kişiyi, durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü İ.A. (22) ile yanındaki F.S. (20), polisin takibiyle yakalandı. Takip sırasında şüphelilerin motosikletten bir poşet attıkları tespit edildi. İnceleme yapılan ekipler, atılan poşette uyuşturucu madde olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, motosiklet trafikten men edildi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?