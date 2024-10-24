Aydıncık'ta İmar Planı Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydıncık'ta İmar Planı Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, ilçenin imar planını hızla oluşturduklarını ve sosyal donatılarla Aydıncık'ı gelişmiş bir yaşam alanı haline getirmek için çalıştıklarını açıkladı.

24.10.2024 10:42  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(MERSİN)- Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, "Bizim gerçekleştirmemiz gereken bir imar planımız var. Hızla beş binlik planımız hazır ama binlik planımızı da yapmak için hızla hareket etmeye devam ediyoruz. Biz Aydıncık'ın bir an evvel yaşamaya tercih edilen bir yer olması için elimizden geleni yapıyoruz. Projelerimiz sadece bunlarla değil. İmar planımızı yaptıktan sonra sosyal donatılarla da ilçemizi geliştireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Aydıncık emin ellerde, Mersin emin ellerde" dedi.

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları çalışmaları ve hedefledikleri projeleri ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Kılıçarpa, şunları söyledi:

"D400 kara yolunda yağmur suyu tahliyelerini oluşturmaya devam ediyoruz"

"Aydıncık Mersin'in hemen hemen en küçük ilçesi. ve çok büyük problemlere sahip bir ilçeydi. Devraldığımızda çok büyük yaralara sahipti. Biz önce bu yaraları tamir etmek için hızla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de verdiği destekler sayesinde yollarımızı, sokaklarımızı, kaldırımlarımızın temizliği ve onların bakımlarıyla ilgilendik. İlçemizin içerisinde oluşturulmuş bir D400 kara yolu vardı. ve kara yolunun maalesef ilçemizi kuzey güney yönünde iki parçaya ayırmasından dolayı bir yağmur suyu tahliyesinin oluşturulması gerekiyordu. Şimdi o tahliyeleri oluşturmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ise bizim gerçekleştirmemiz gereken bir imar planımız var. Hızla beş binlik planımız hazır ama binlik planımızı da yapmak için hızla hareket etmeye devam ediyoruz. Biz Aydıncık'ın bir an evvel yaşamaya tercih edilen bir yer olması için elimizden geleni yapıyoruz. Projelerimiz sadece bunlarla değil. İmar planımızı yaptıktan sonra sosyal donatılarla da ilçemizi geliştireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Aydıncık emin ellerde, Mersin emin ellerde."

Aydıncık\'ta İmar Planı Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Aydıncık, Belediye, Politika, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydıncık'ta İmar Planı Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Aydıncık'ta İmar Planı Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.