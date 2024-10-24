Aydıncık\'ta İmar Planı Hazırlıkları Hızla Devam Ediyor

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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(MERSİN)- Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, "Bizim gerçekleştirmemiz gereken bir imar planımız var. Hızla beş binlik planımız hazır ama binlik planımızı da yapmak için hızla hareket etmeye devam ediyoruz. Biz Aydıncık'ın bir an evvel yaşamaya tercih edilen bir yer olması için elimizden geleni yapıyoruz. Projelerimiz sadece bunlarla değil. İmar planımızı yaptıktan sonra sosyal donatılarla da ilçemizi geliştireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Aydıncık emin ellerde, Mersin emin ellerde" dedi.

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları çalışmaları ve hedefledikleri projeleri ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Kılıçarpa, şunları söyledi:

"D400 kara yolunda yağmur suyu tahliyelerini oluşturmaya devam ediyoruz"

"Aydıncık Mersin'in hemen hemen en küçük ilçesi. ve çok büyük problemlere sahip bir ilçeydi. Devraldığımızda çok büyük yaralara sahipti. Biz önce bu yaraları tamir etmek için hızla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de verdiği destekler sayesinde yollarımızı, sokaklarımızı, kaldırımlarımızın temizliği ve onların bakımlarıyla ilgilendik. İlçemizin içerisinde oluşturulmuş bir D400 kara yolu vardı. ve kara yolunun maalesef ilçemizi kuzey güney yönünde iki parçaya ayırmasından dolayı bir yağmur suyu tahliyesinin oluşturulması gerekiyordu. Şimdi o tahliyeleri oluşturmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ise bizim gerçekleştirmemiz gereken bir imar planımız var. Hızla beş binlik planımız hazır ama binlik planımızı da yapmak için hızla hareket etmeye devam ediyoruz. Biz Aydıncık'ın bir an evvel yaşamaya tercih edilen bir yer olması için elimizden geleni yapıyoruz. Projelerimiz sadece bunlarla değil. İmar planımızı yaptıktan sonra sosyal donatılarla da ilçemizi geliştireceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Aydıncık emin ellerde, Mersin emin ellerde."