Aydınlı Judocular Zonguldak'ta 7 Madalya Kazandı

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye spor Kulübü sporcuları, Zonguldak'ta düzenlenen 8'inci Uluslararası Judo Turnuvası'nda farklı dallarda yedi madalya kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesispor Kulübü sporcuları, Zonguldak'ta düzenlenen 8'inci Uluslararası Judo Turnuvası'nda üstün başarı gösterdi. Birçok farklı ülkeden ve ilden bin 100 sporcunun katıldığı turnuvada, Büyükşehir'in judocuları yedi madalya kazandı. Genç sporcular kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalar ile kente döndü.

"Spora ve sporculara desteklerimiz devam edecek"

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, spora ve sporculara desteklerinin devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Genç sporcularımız başarıları ile kentimizin gururu oldular. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spora, sporculara verdiğimiz destekler artarak devam edecek. Kentimizin dört bir yanında her yaştan vatandaşımızı spor ile tanıştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.