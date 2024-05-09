Aydınlı Otizmli Sporcular Türkiye Şampiyonasında Aydın'ı Temsil Edecek - Son Dakika
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Aydınlı Otizmli Sporcular Türkiye Şampiyonasında Aydın'ı Temsil Edecek

Aydınlı Otizmli Sporcular Türkiye Şampiyonasında Aydın\'ı Temsil Edecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin otizm destek merkezine giden Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, Antalya'da düzenlenecek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek.

09.05.2024 11:34  Güncelleme: 12:13
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin otizm destek merkezine giden Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, Antalya'da düzlenecek Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edecek.

Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği masa tenisi il şampiyonasında birincilik elde etti. Başarılı sporcular, Aydın'ı Antalya'da düzlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Gençlerimizi içtenlikle kutluyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Otizm destek merkezlerimize devam eden gençlerimizin elde ettikleri bu başarılar verdiğimiz hizmeti daha değerli hale getiriyor. Bu başarılar sürekli eğitimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzun yıllardır verdiğimiz bu ücretsiz hizmetimizle ilgili istekli tüm kurumlarla deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız ve toplumumuz yararına bunu çok istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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