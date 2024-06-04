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Aydınlı vatandaş Ertürk: "Bu sıcağı yemeyen Egeli olmaz"

Vatandaşlar güneşten kaçtı, termometreler 41'i gördü

Serinlemek isteyen çocuklar soluğu süs havuzunda aldı

AYDIN - Aydın'da hava sıcaklarının bir anda artmasının ardından termometreler 41 dereceye ulaştı, çocuklar süs havuzunda serinlerken, bazı vatandaşlar ise ellerindeki su şişeleri ile sıcak havadan etkilenmemeye çalıştı. Aydınlı Hüseyin Ertürk ise sıcak havayı esprili bir şekilde yorumlayıp "Bu sıcağı yemeyen Egeli hatta Aydınlı olmaz" diye konuştu.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında bulunan Aydın'da yaz sıcakları bir anda bastırdı. Efeler ilçesinde ani sıcaklık artışı ile birlikte termometrelerde sıcaklık değerleri arttı. Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki termometre 41 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise sıcak havaya çözüm arayışına girdi. Sokak ve caddelerdeki vatandaşlar sıcaktan korunmak için gölge alanları tercih ederken, çocuklar ise kent meydanındaki süs havuzuna girerek serinledi. Bazı vatandaşlar ise çeşmelerden akan suyla, kimileri ise ellerindeki su şişeleri ile serinlemeye çalıştı. Parklardaki bankların da boş kalmasına neden olan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

"Bu sıcağı yemeyen Egeli olmaz"

Yüksek hava sıcaklıklarının Aydın'ın sembolü olduğunu ifade eden Hüseyin Ertürk; "Havalar normal, iklim sıcaklığı. Mevsimler dolayısıyla meyve ve sebzelerin gelişmesi için bu sıcakların olması lazım. Aydın'ın sembolü bu sıcaklar. Sıcaksız Aydın'ın zevki olmaz. Bu sıcağı yemeyen Egeli hatta Aydınlı olmaz" diye konuştu.

"Bu sıcak değil afet resmen"

Hastaneye tedavi amaçlı geldiğini belirten Nejat Gezgin; "Havalar çok sıcak. Bu sıcak değil afet resmen. Nem yüksek. Başımızı, yüzümüzü yıkıyoruz. Şapka takıyoruz. Mendili ıslatıp kafamıza koyuyoruz. Başka türlü çaresi yok. Aşırı sıcak yani. Bu mevsimde bu kadar sıcak olmaması gerekiyordu. Ancak Ağustos, Temmuz aylarında olurdu ama Haziran'ın hemen ilk günlerinde çok fazla sıcak. Allah yardımcımız olsun" açıklamasında bulundu.

"Bizim işler açıldı"

Sıcak hava ile beraber su satışlarının artığını ifade eden Ramazan Aslan; "Havalar baya sıcak, insanlar suya hücum ediyor desem yeridir aslında. Bu sıcaklar böyle devam ederse bizim işler de açılmış olur inşallah" dedi.

"Su ile serinliyoruz"

Meydanda şehiriçi minibüslerin sefer sürelerini kontrol eden Nazmi Altınel ise "Aydın'da 3 aylık bir sıcağımız var. Termometreler 41'i gösteriyor ama maalesef 50 dereceleri hissediyoruz. Su ile serinliyoruz. Aydın'da yaşayanlar bilir su ile serinliyoruz. Klimasız yaşayamayız. Susuz yaşayamayız Aydın'da" diyerek sıcakların bunalttığını ifade etti.