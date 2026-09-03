Ayhan Bora Kaplan davasında 76 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Serdar Sertçelik'e söz verdi.

Tutuklu sanık Serdar Sertçelik, önceki savunmalarını tekrar ederek, kaçmaya çalışırken Macaristan'da yakalandığını, Mayıs 2025'ten Ocak 2026'ya kadar hiç özgür kalmadığını söyledi.

Macaristan'da yüksek güvenlikli cezaevinde kaldığını, hiçbir kişiye ve elektronik alete erişiminin olmadığını anlatan Sertçelik, şunları kaydetti:

"Sahte telefon dosyasında benim adıma mailler yapmışlar. Sahte ihbarlar düzenlemişler. Ben kendi rızamla geldim Türkiye'ye. Oradaki mahkemeye dilekçe vererek geldim. Geldikten sonra savcı 'Sen bu telefonu kabul et', 'tutuklamaya sevk etmeyeceğiz' gibi tekliflerde bulundu. Ben telefonun sahte olduğunu söyledim. Bu tamamen bir kumpas. Sahte telefonda M.Ö. isimli şahsın parmak izi çıkıyor."

Söz verilen tutuklu sanık Bora Kaplan da detaylı savunmasını daha önce yaptığını hatırlatarak, ilk gözaltına alındığında hakkında "kaçarken yakalandı" şeklinde haberler yapıldığını ancak kendisinin kaçmadığını savundu.

Kaplan, hakkındaki operasyona önceden karar verildiğini ve buna göre aksiyon alındığını öne sürerek, usulsüz şekilde gözaltına alındığını, hakkında hiçbir kararın bulunmadığını iddia etti.

Gözaltına alınmasının ardından emniyette kendilerine eziyet edildiğini ileri süren Kaplan, ifadesi sırasında 15 Temmuz'da çekilen bir fotoğrafının da soruşturmayla alakası olmamasına rağmen kendisine sorulduğunu, soruşturmada başından beri her şeyin kurgulandığını söyledi.

Üzerine atılı suçlamalara ilişkin de savunma yapan Kaplan, bazı gizli tanık ifadelerinin emniyet personelince yönlendirildiğini, örgüt iddiasının somut delillere dayanmadığını, yargılamanın usulsüz olduğunu öne sürdü.

Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi

Söz verilen diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da mahkemeden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları dosyada usulsüzlük bulunduğunu, gizli tanık ifadelerinin şaibeli olduğunu savunarak, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, tüm sanıkların mevcut halinin devamını, Ü5 isimli gizli tanığın "gizli tanıklık" sıfatının devam edip etmediğinin Gizli Tanık Bürosundan sorulmasını, yazılan müzekkerelerin akıbetinin sorulmasını ve sonucunun beklenmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, 17 Ocak 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

61 sanığın yargılandığı davada karar 3 Aralık 2024'te çıktı, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl, diğer 36 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.

Yeni iddianame düzenlendi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunması ve telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine başlayan soruşturma sonucunda hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, birleştirme talebiyle Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame, 20 Mart'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Bora Kaplan ile kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise şüpheli olarak yer aldı.