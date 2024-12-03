Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Geniş Video İzle

Ankara'da suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Ayhan Bora Kaplan ile örgüt üyesi 17'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada nihai karar açıklandı. Mahkeme Kaplan'a 10 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına karar verildi. 61 sanıklı davada Barış Kurt ve diğer bazı sanıklar beraat etti. Sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

03.12.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi. 61 sanıklı davada mahkeme başkanı kararını açıkladı.

KAPLAN'IN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Bora Kaplan'a suç örgütü yöneticiliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, tutukluluğunun devamına karar verildi. Barış Kurt ve diğer bazı sanıklar beraat ederken sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

SANIK VE AVUKATLARIN SAVUNMALARI TAMAMLANDI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen dünkü duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katılmıştı. Mütalaaya karşı sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilen duruşmada söz alan tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman, Bora Kaplan'ın örgüt yöneticisi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu'na göre dosyada iddia edildiği gibi bir örgütün bulunmadığını savunmuştu. Müvekkili hakkında iddianamede ve mütalaada yer alan "örgüt suçu"nun düşürülmesini isteyen Teoman, Kaplan'ın sadece kendi kurduğu mekanları işlettiğini ve kimsenin mekanına çökmediğini iddia etmişti.

Avukat Teoman, Mahfuz Tatar cinayeti ve Semih Arslan'ın ölümüyle ilgili Kaplan'ın üzerine atılı suçların, FETÖ firarisi Ahmet Dönmez'in iddiaları üzerine hazırlandığını öne sürmüştü. Müşteki Erkan Doğan'ın dişlerinin söküldüğü iddiasının bir kurgudan ibaret olduğunu ileri süren avukat, Kaplan'ın üzerine atılı suçları işlemediğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etmişti.

Mahkeme Başkanı, esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu'nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan, Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şahin Zorlu:
    O kadar gasp adam öldürmeye azmettşrmeye 10 yıl ne ala memleket 35 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    10 yıl mı haha 31 2 Yanıtla
  • Hakan Topcu:
    Yargı Tam bir komedi vizyona sokun kapalı gişe oynar 32 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    adaletiniz batsin 26 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    10 yil mi?? 23 0 Yanıtla
  • Gökhan Biçer:
    Bizim bu ülkeden bir bok olmaz 14 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    10 yıl nedir ula ayıp ya o kadar vebal için 10 yıl yazıklar olsun 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
10:09 Okullardaki yeni tehlike Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar Okullardaki yeni tehlike! Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar
09:59 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
15:55 Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
15:36 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz’ün son hali çok konuşuldu 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu
15:32 Düğünde dolar havuzu Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
15:29 Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:47 Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya’nın uykularını kaçıracak cinsten Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten
14:46 Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
14:39 Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti
14:23 Halep’te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor Halep'te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 10:42:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.