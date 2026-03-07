Aylin Nazlıaka: "Herkesin Eşit, Özgür ve Adil Yaşadığı Türkiye Mümkün" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aylin Nazlıaka: "Herkesin Eşit, Özgür ve Adil Yaşadığı Türkiye Mümkün"

07.03.2026 19:25  Güncelleme: 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Urla Belediyesi’nin düzenlediği "Her Kadın Emekçidir Paneli"nin açılışında konuşan CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, kadınların maruz kaldığı ayrımcılıklara dikkat çekerek “Herkesin eşit, özgür ve adil yaşadığı Türkiye mümkün. Bunun için dayanışmayı yükseltmeye ihtiyacımız var” dedi.

(İZMİR) – Urla Belediyesi'nin düzenlediği "Her Kadın Emekçidir Paneli"nin açılışında konuşan CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, kadınların maruz kaldığı ayrımcılıklara dikkat çekerek "Herkesin eşit, özgür ve adil yaşadığı Türkiye mümkün. Bunun için dayanışmayı yükseltmeye ihtiyacımız var" dedi.

Urla Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde "Her Kadın Emekçidir Paneli" düzenledi. Panele, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın yanı sıra; CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile ilçe yönetim kurulu ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü Eşit Yaşam Derneği Başkanı Saniye Nazik Işık'ın yaptığı panele; Güldem Atabay ve Sibel Suiçmez konuşmacı olarak katıldı.

Balkan: "Yaşamayan kadının emeğinden söz edilemez"

Panelin açılışında konuşan Urla Belediye Başkanı Balkan, kadınların yaşam hakkına vurgu yaparak "Her kadın emekçidir dediğimizde bir hakikatten söz ediyoruz. Bugün dünyada kadın emeği, eşit işe eşit ücret, cam tavanlar, ücret uçurumları konuşuluyor ama biz Türkiye'de bunların yanında kadınların yaşam hakkını konuşuyoruz. Korunmayan kadınları, iyi hal indirimlerini. Kadınların yaşam hakkını güvence altına alamıyorsak hiç konuşmamamız lazım. Çünkü yaşamayan kadının emeğinden bahsedilemez. Kadın haklarını savunmak aynı zamanda cumhuriyetin temel değerlerini savunmaktır. Bu kazanımlar kendiliğinden ortaya çıkmadı ve kendiliğinden korunamazlar. Toplum olarak onları korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak zorundayız. Biz kadın emeğini romantize etmiyoruz, yükü paylaşmak ve imkanı artırmak istiyoruz. Her kadın emekçidir diyerek kadını sürekli dayanmak zorunda bırakmak değil, dayanmak zorunda kalmayacağı bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. Urla'da kadınların ekonomik olarak özgür olduğu eşit bir kent yaratmak için çalışıyoruz" dedi.

Nazlıaka: "Kadınlar sırf kadın olduğu için öldürülüyor"

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Nazlıaka, yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekerek cinskırım tehlikesinin var olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün, içinde bulunduğumuz tablo, kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkı için mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönem yaşatıyor. Biz cinskırım var diyoruz. Çünkü ülkede kadınlar, sırf kadın oldukları için katlediliyorlar. Başak Cengiz mesela. Kadınlar sırf kadın olduğu için öldürülüyor, her dört kadından üçü şiddet türlerinden en az birine maruz aklıyor. Ama öyle bir döneme geldik ki aynı gün aynı isimli iki kadın öldürüldü. Fatma Nur Çelik. Şurası bir gerçek. Kızı için mücadele eden Fatmanur Çelik ile birlikte nöbet tuttum. Bana duruşmanın 5 Mayıs'ta olduğunu ve o güne kadar yaşayıp yaşamayacağını bilmediğini söyledi. 'İstiyorum ki o cani tutuklu yargılansın' demişti. O gün İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı'na, Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı'na seslendik. Bu kadar mı duymazdan görmezden gelinir? Bu anne ve evlat iktidar tarafından yalnız bırakıldı. Artık yeter! Daha fazla kız kardeşimiz katledilmesin. Karşı çıkmak zorundayız. Biliyoruz ki ancak böyle değiştirebiliriz bu iktidarı. AKP batıyor. Artık CHP güneşi yükselecek ve o güneş herkesi ısıtacak. Hiç kimseyi geride bırakmayacak."

"Mağdur suçlayıcılığını reddediyoruz"

Mevcut iktidarın politikalarıyla mağdur kadınların suçlu gösterilmeye çalışıldığını belirten Nazlıaka, "AKP öyle bir düzen kurdu ki mağdur suçlayıcılık moda oldu. Bakanlık önce anneyi suçladı, sonra derneğe söz söylendi. Yetmedi dün AKP Milletvekili Hülya Atçı Nergis, bir söylemde bulundu. Katilleri yetiştiren de kadınlarmış ve o kadınların hiç mi suçu yokmuş? ve kendisi Türkiye'de öldürülen erkek sayısının kadın sayısından fazla olduğunu da söyledi. Ama biz bu zihniyeti biliyoruz. Bir kereden bir şey olmaz diyenler, Münevver Karabulut cinayetinde 'kızını salarsan ya davulcuya ya zurnacıya' diyenlerden, tecavüze uğrayanın çocuğu doğurmasını 'çocuğun ne suçu kadar kadın ölsün' diyenlerden… Biz bu mağdur suçlayıcılığını reddediyoruz. İktidara geldiğimizde bu mağdur suçlayıcılığa da son vereceğiz" diye konuştu.

"Cam tavanları kırıp atacağız"

Sistematik olarak var edilen kadın yoksulluğuna eğitim ve iş hayatı üzerinden değerlendiren Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın yoksulluğu… Son dönemde yoksulluğun yaygınlaşmasını yaşıyoruz. Bugün dünyadaki yoksulların yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Türkiye'de de durum farklı değil. Dolayısıyla kadınların istihdamın içerisinde yeterince yer almadığı, eşit işe eşit ücret almadığı, kayıt dışı çalıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz. TÜİK bile kadınların eşit işe eşit ücret almadığını itiraf ediyor. Eşitsizlik büyüdükçe kadınların özgürlük mücadelesi de giderek yerlerde sürünüyor. Kadınların özgür olmadığı bir düzen yaratılıyor. AKP yönetiminde karma eğitimden de uzaklaşmaya başladık. Biz laik, çağdaş, bilimsel, karma eğitimi yeniden hayata geçireceğiz. Yoksul ailelerde erkek dayanılacak güç olarak görülürken kız çocukları başkasın evine gelin gidecek kişi olarak görülüyor. Biz kız ve erkeklerin eşit değerde olduğunu göstereceğiz. Bir de cam tavan sorunu var. Bugün Türkiye'de en eşit temsilin olduğu yer akademi dünyası. Kadın araştırma görevlisi oranı yüzde 51 ve erkeklerin yüzde 49. Unvanlar arttıkça oran düşüyor. Dekanlar, rektörlerde bu oran yüzde 6'lara varabiliyor. Biz bu cam tavanları kırıp atacağız."

"Dayanışmayı yükseltmeye ihtiyacımız var"

Bizler biliyoruz ki herkesin eşit özgür ve adil yaşadığı Türkiye mümkün. Bunun için dayanışmayı yükseltmeye ihtiyacımız var. CHP öncelikle mor ve yeşil kamucu dönüşüm başlatacak. Mor dönüşümle kadınların omuzlarındaki yükünü kamusal alana taşıyacağız. Belediyelerimiz, yaşlı bakım evleri, kreşler, kadın danışma merkezleri açıyorlar. Ama bunların merkezi hükümet politikasıyla yaygınlaşması gerekiyor. Her ilde ve nüfusu yüksek olan her ilçede muhakkak olmalı. Kreş çok önemli. Her mahallede olacak. Aile de vergiye tabi olan gelirinin yüzde 6'sından fazlasını ödemeyecek."

Kaynak: ANKA

Urla Belediyesi, Aylin Nazlıaka, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aylin Nazlıaka: 'Herkesin Eşit, Özgür ve Adil Yaşadığı Türkiye Mümkün' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran’ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Meclis’te iftar menüsü tartışması AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım Meclis'te iftar menüsü tartışması! AK Partili Zengin: Gerekirse restoranları kapatalım
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
İran, Abraham Lincoln’e füze fırlattı İran, Abraham Lincoln'e füze fırlattı
Gaziantep’te ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları protesto edildi Gaziantep'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek

20:55
Hatayspor 1. Lig’den düştü
Hatayspor 1. Lig'den düştü
19:38
Kazımcan Karataş’ın gördüğü kart olay oldu
Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Derbide gol perdesi açıldı Beşiktaş’a soğuk duş
Derbide gol perdesi açıldı! Beşiktaş'a soğuk duş
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:43
Körfez ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan’dan yeni mesaj: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
Körfez ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan'dan yeni mesaj: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
17:23
Lübnan’da can kaybı 294’e yükseldi
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 21:09:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Aylin Nazlıaka: "Herkesin Eşit, Özgür ve Adil Yaşadığı Türkiye Mümkün" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.