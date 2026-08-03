AYM Başkanı Kadir Özkaya Çin'e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM Başkanı Kadir Özkaya Çin'e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi

AYM Başkanı Kadir Özkaya Çin\'e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özkaya, Çin'de yüksek yargı iş birliği ve dijital dönüşüm konularını ele aldı.

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin resmi daveti üzerine Çin'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Özkaya ve beraberindeki heyet, Çin Yüksek Halk Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Ulusal Halk Kongresi yetkilileriyle bir araya geldi.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin resmi daveti üzerine 29 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çin'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Özkaya, ziyaret kapsamında Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun, Çin Adalet Bakanı He Rong ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Üyesi ve Anayasa ve Hukuk Komitesi Başkan Yardımcısı Yuan Shuhong ile görüştü. Başkan Özkaya'ya ziyaretlerinde Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyeleri Engin Yıldırım, Yusuf Şevki Hakyemez, Kenan Yaşar ve Metin Kıratlı ile Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, Başraportör Mehmet Sadık Yamlı ve Özel Kalem Müdürü Adnan Kahveci eşlik etti.

YARGIDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKA ELE ALINDI

Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ile gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin yüksek yargı kurumlarının yapısı ve işleyişi, anayasa yargısındaki güncel gelişmeler, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile yargı hizmetlerinde dijital dönüşüm ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı değerlendirildi. Taraflar, yüksek yargı kurumları arasındaki kurumsal diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Özkaya, Türkiye ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin hukuk ve yargı alanındaki iş birliğine de yansımasının önem taşıdığını belirterek, iki ülke mahkemeleri arasındaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşımaya hazır olduklarını ifade etti. Çin'in yargı süreçlerinde yapay zeka ve teknolojiyi kullanımına ilişkin uygulamalarını yakından takip ettiklerini de kaydeden Özkaya, bu alandaki tecrübelerin karşılıklı paylaşılmasını önemsediklerini söyledi.

ADALET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Çin temasları kapsamında Adalet Bakanı He Rong ile de bir araya gelen Özkaya, görüşmede hukukun üstünlüğü, adalet hizmetlerinde dijitalleşme, yargıda teknoloji kullanımı ve iki ülke arasındaki adli iş birliği konularını ele aldı. Görüşmede ayrıca Lahey Sözleşmesi ile medeni ve ticari konulardaki adli yardımlaşma mekanizmaları da değerlendirildi.

Heyet ayrıca Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ile de bir araya gelerek iki ülke arasındaki hukuk ve yargı alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Anayasa Mahkemesi, Dijital Dönüşüm, Kadir Özkaya, Diplomasi, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM Başkanı Kadir Özkaya Çin'e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı
Kur’an kursu için Mardin’den Şırnak’a giden iki çocuk sırra kadem bastı Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı

19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
18:42
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türk turistlere sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 20:23:48. #7.13#
SON DAKİKA: AYM Başkanı Kadir Özkaya Çin'e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.