AYM'den avukatlara elektronik başvuru imkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AYM'den avukatlara elektronik başvuru imkanı

AYM\'den avukatlara elektronik başvuru imkanı
01.10.2025 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, avukatların elektronik ortamda bireysel başvuru yapmalarına imkan tanıyan yeni uygulamasını devreye aldı. UYAP Avukat Portalı üzerinden başvurular alınabilecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatların elektronik ortamda bireysel başvuru yapmasına imkan sağlayan yeni uygulamayı bugün devreye aldı. Uygulamayla birlikte başvurular, UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınmaya başlandı.
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 63. maddesi uyarınca bireysel başvurular, Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyor.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 3 Haziran 2025 tarihinde aldığı karar uyarınca avukatların elektronik ortamda da bireysel başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Bugün devreye sokulan yeni uygulama sayesinde artık UYAP Avukat Portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor.
Yeni uygulama ile bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

"HAK ARAMA YOLLARININ ÇAĞIN TEKNOLOJİK İMKANLARIYLA UYUMLU HALE GELMESİNİ SAĞLAYACAK"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, söz konusu uygulamayı bireysel başvurunun 13. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada duyurmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin hak arama yollarının etkinliğini arttırmak amacıyla teknolojik gelişmelere özel bir önem atfettiğini belirten Özkaya, uygulama ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi, hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkanlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Teknoloji, Politika, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM'den avukatlara elektronik başvuru imkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İTÜ öğrencisinin şüpheli ölümü Soruşturma başlatıldı İTÜ öğrencisinin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı Sokak kan gölüne döndü Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü
Gökten tarlaya düşen esrarengiz cisim uzay araştırmacılarını harekete geçirdi Gökten tarlaya düşen esrarengiz cisim uzay araştırmacılarını harekete geçirdi
Ali Rıza Demircan’dan çarpıcı soru: İslam Hukuku’nda rüşvete idam cezası verilebilir mi Ali Rıza Demircan'dan çarpıcı soru: İslam Hukuku'nda rüşvete idam cezası verilebilir mi?
Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi Galatasaray U19, Liverpool U19 karşısında 57. saniyede gol yedi
İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak ChatGPT’nin bir tahmini var İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? ChatGPT'nin bir tahmini var
Trump, Hamas’a Gazze planını onaylamak için süre verdi Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

11:49
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı’na katılır mı
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:42
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
11:26
Hamas, Trump’ın Gazze planına ne yanıt verecek Üst düzey yetkiliden olay iddia
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia
10:36
2026’da hizmete girecekti BYD fabrikası yılan hikayesine döndü
2026'da hizmete girecekti BYD fabrikası yılan hikayesine döndü
10:23
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısına çıkıyor: 30 yıla kadar hapis istemi
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısına çıkıyor: 30 yıla kadar hapis istemi
10:13
KFC ve Pizza Hut’ın sahibi olan dev şirket iflas etti
KFC ve Pizza Hut'ın sahibi olan dev şirket iflas etti
10:05
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2025 12:06:06. #7.13#
SON DAKİKA: AYM'den avukatlara elektronik başvuru imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.