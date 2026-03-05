AYM'den Rehber Öğretmenlere Tazminat Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM'den Rehber Öğretmenlere Tazminat Kararı

05.03.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, nöbet görevi nedeniyle ceza alan rehber öğretmenlerin sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), sendika kararı gereği nöbet görevini yerine getirmeyen ve kınama cezası verilen rehber öğretmenlerin, sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, başvuruculara 10 bin ile 34 bin TL arasında manevi tazminat ödenmesine ve dosyaların yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemelere gönderilmesine hükmetti.

AYM'ye başvurulara konu olayda, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının kararları doğrultusunda bazı rehber öğretmenler, okul idarelerine dilekçe vererek kendilerine nöbet görevi verilmemesini, verilmesi halinde ise bu görevi yerine getirmeyeceklerini bildirdi.

Okul yönetimleri tarafından yapılan tespitler üzerine öğretmenler hakkında disiplin soruşturmaları başlatıldı. Soruşturmalar sonucunda başvuruculara, Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezaları verildi. Başvurucular, haklarında tesis edilen disiplin cezalarının iptali talebiyle dava açtı. Yargılama süreçlerinin ardından, başvurucuların açtıkları davaların reddine karar verildi.

Kararların gerekçelerinde, "usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan yönetmelikte rehberlik öğretmenlerinin nöbet tutacağının düzenlendiği, sendika kararlarının nöbet görevinin yerine getirilmemesinin mazereti olarak gösterilemeyeceği, yönetmelikle getirilen nöbet görevinin, sendika kararıyla sürekli olarak işlevsiz kılınmasının sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilemeyeceği" belirtildi.

Mahkemelerden sonuç alamayan rehber öğretmenlerin, Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları bireysel başvurular birleştirilerek görüşüldü.

Anayasa Mahkemesi, sendika kararı gereği nöbet görevini yerine getirmeyen ve kınama cezası verilen rehber öğretmenlerin, Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, başvuruculara 10 bin ile 34 bin TL arasında manevi tazminat ödenmesine ve dosyaların yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemelere gönderilmesine hükmetti.

Gerekçeden

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin, 14 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı, halen yürürlükte olan yönetmelik ile rehberlik öğretmeni ve psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemeyeceğinin düzenlendiği vurgulandı.

Gerekçede, dolayısıyla rehberlik öğretmenlerine nöbet görevi verilmesi uygulamasının yaklaşık üç yıl sürdüğü, sendikaların eylem kararlarının da bu süre zarfında alındığı belirtildi.

Eğitim-Sen'in ayrıca, rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmesini öngören söz konusu düzenlemenin iptali talebiyle idari yargıda dava açtığı, bu dava Danıştay'da derdestken, dava konusu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı, Danıştay'ın, Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmettiği aktarıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin benzer nitelikteki Bahar Kılınç kararına atıf yapılan gerekçede, "Bu kararda, 2017 yılının Kasım ayından önceki mevzuata göre nöbet tutmayan rehberlik öğretmenlerinin yönetmelik değişikliğinden sonra da nöbet tutmamasının eğitim öğretim faaliyetine nasıl bir olumsuz etkisi olduğuna ilişkin idari ve yargısal bir değerlendirme yapılmadığı belirtilmiştir. Bahar Kılınç kararında, idare ve yargılama mercilerinin, sadece kanun altı düzenlemeyle öngörülen görevi, sürekli olarak yerine getirmediği tespitinde bulunduğu, nöbet tutmamaya ilişkin gerekçelerin, yargılama mercilerince değerlendirilmediği belirtilerek başvurucunun sendikal hakkına yapılan müdahalenin demokratik toplumda gerekli olduğu ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulamadığından ihlal sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Yüksek Mahkeme, bu başvurularda da Bahar Kılınç kararında açıklanan ilkelerden ve ulaşılan sonuçtan ayrılmayı gerektiren bir durum bulunmadığına işaret etti.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Sendika, Rehber, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM'den Rehber Öğretmenlere Tazminat Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:15:26. #7.12#
SON DAKİKA: AYM'den Rehber Öğretmenlere Tazminat Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.