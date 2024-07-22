Aynı sandık ile yarım asırdır ayakkabı boyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aynı sandık ile yarım asırdır ayakkabı boyuyor

Ordu'da ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Harun Karaçuha, 50 yıldır kullandığı boya sandığı ile ailesinin geçimini sağlarken, 4 de çocuk büyüttü. İlkokul yıllarında boya sandığı ile sokaklarda harçlığını çıkartan Karaçuha, sonrasında satın aldığı büyük sandık ile sabit bir noktada bu mesleği sürdürdü. Spor ayakkabıların çıkmasıyla işlerinin azaldığını belirten Karaçuha, yine de ekmek parasını kazanmaktan mutlu olduğunu söyledi.

22.07.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aynı sandık ile yarım asırdır ayakkabı boyuyor

ORDU - Ordu'da ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Harun Karaçuha, 50 yıldır kullandığı boya sandığı ile ailesinin geçimini sağlarken, 4 de çocuk büyüttü.

Altınordu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Harun Karaçuha, babasından öğrendiği ayakkabı boyacılığı mesleğini 60 yılı aşkın süredir devam ettiriyor. İlkokul yıllarında okul çıkışında boya sandığı ile sokakları dolaşarak harçlığını çıkartan Karaçuha, sonrasında satın aldığı büyük sandık ile sabit bir noktada bu mesleği sürdürdü. 50 yıl önce satın aldığı boya sandığını kullanarak evlenen ve 4 çocuk büyüten Karaçuha, imkanlar el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini belirtiyor.

"Bu sandık ile 4 çocuk büyüttüm"

"10 yaşından bu yana bu işi yapıyorum. Bu işe başladığımda ayakkabı boyamak 25 kuruştu, şimdi ise 30 lira. Günlük kaç ayakkabı boyadığımız belli olmuyor, kimi zaman 2 ayakkabı boyayıp eve gidiyoruz. İlk işe başladığımda tek gözlü boya sandığım vardı, omzumda sokakları gezerdim. Şuan kullandığım sandık ise 50 yıllık. Sigortamı kendim ödeyerek emekli de oldum, bu sandık ile 4 çocuk büyüttüm. Gücüm yettiği kadar devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"Spor ayakkabılar çıkınca işlerimiz yüzde 80 azaldı"

Geçen yıllara göre işlerin zayıfladığını ifade eden Karaçuha, "İnsanlar eskiden deri ayakkabı giyerdi, şimdi yazlıklar çıktı. Bizim boya işleri de buna bağlı olarak yüzde 70-80 düştü. Artık kış aylarında bot boyası ile biraz para kazanıyoruz, yazın işler düşük oluyor, yine de ekmek paramızı kazanıyoruz. Kimseye muhtaç olmadan bu günlere geldik. Çok şükürler olsun. Bu sandık 50 yıllık ama bana yetiyor. Birkaç kere tamire götürdüm, kimi zaman kendim yaptım o şekilde kullanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Ekmek, Çocuk, Spor, Ordu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı sandık ile yarım asırdır ayakkabı boyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 00:16:27. #1.13#
SON DAKİKA: Aynı sandık ile yarım asırdır ayakkabı boyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement