Ayrılık İsteği Kanlı Bitti: Genç Adam İntihar Etti - Son Dakika
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Ayrılık İsteği Kanlı Bitti: Genç Adam İntihar Etti

Ayrılık İsteği Kanlı Bitti: Genç Adam İntihar Etti

Samsun'un Atakum ilçesinde, ayrılmak isteyen kız arkadaşının annesini vurarak öldüren Mert Okumuş, polisten kaçarken intihar etti. Olay, kızı Dila Açıkgöz ile tartışma sonucu gerçekleşti.

21.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde kendisinde ayrılmak isteyen kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü (47) başından vurarak öldüren Mert Okumuş (24), polisten kaçarken kullandığı otomobilde intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Mert Okumuş, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Dila Açıkgöz'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Okumuş, kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Okumuş, Arzu Açıkgöz'ün 55 AHP 964 plakalı otomobiline binip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Arzu Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

İNTİHAR SONRA POLİS MÜDAHALESİ KAMERADA

Polis, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Okumuş, araçla seyir halindeyken başına silahla ateş edip, intihar etti. Okumuş'un intiharı sonrası polisin otomobile yaptığı müdahale, cep telefonu ile görüntülendi. Güzellik salonu sahibi Arzu Açıkgöz ve Ordu'nun Ünye ilçesinde telefoncu dükkanı olan Mert Okumuş'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na, Ukrayna'da açıktan okuyan üniversite öğrencisi Dila Açıkgöz ise ifadesi için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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