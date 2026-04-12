Gezi Davalarında Adalet ve Hukuk Sorgulanıyor: Ayşe Barım'ın Cezası Örneği

12.04.2026 23:10
Ayşe Barım'ın 'darbe teşebbüsüne yardım' suçlamasıyla aldığı ceza, Türkiye'deki adalet sistemine olan güveni sarsıyor. Yargının iktidar etkisiyle verdiği mahkumiyetler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla çelişiyor. Mahkeme gerekçeleri ve şiddet olayları arasındaki bağ sorgulanıyor.

Adalete güveni sarsan son örnek, Ayşe Barım hakkında 'darbe teşebbüsüne yardım' suçundan 12 yıl 6 ay ağır hapis cezasının verilmesidir. Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Ayşe Barım gibi isimler, ülkemizdeki adalet yakınmalarının belirgin örnekleri olarak gündemde yer alıyor. İktidar, Gezi olaylarını 'hükümeti devirmeye teşebbüs' olarak tanımlarken, yargı bu tanımı kararlarıyla teyit etti. Yargının iktidar etkisiyle mahkumiyetler verdiği, AİHM kararlarına da yansımıştır.

Siyaset işine geldiği gibi konuşur ve karar verirken, hukuk somut delillere bakar ve tahlil yapar. Darbe teşebbüsü suçunda, anayasal düzeni tehdit eden cebir ve şiddetin olması gerekir. Gezi olaylarında şiddet ve vandallık vardı, ancak hukuk bu şiddet olaylarını sanıkların azmettirip etmediğini analiz eder. AİHM ve AYM kararları, Gezi'deki şiddet olaylarıyla Kavala, Atalay ve Kahraman'ın ilgisinin olmadığını belirtmiştir, fakat iktidarın davranış modeli bu kararları uygulamıyor.

MHP lideri Bahçeli, Gezi olayları sırasında yaptığı konuşmada, Taksim'deki gerilimin nedenlerini açıklarken, samimi vatandaşlarla bölücü militanları aynı kefeye koymanın yanlış olduğunu vurgulamıştı. Ayşe Barım'ın sanatçıları Gezi'ye teşvik ettiği iddiası, Bahçeli'nin sözleriyle değerlendirildiğinde, demokratik bir tavır olarak görülebilirken, mahkeme bunu 'cebir ve şiddetle hükümeti devirmeye yardım' suçu olarak nitelendirdi. Savcı bile şiddet eylemi iddiasında bulunmazken, mahkumiyet kararının gerekçesi yetersiz kalmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman'ın adaletsiz yargılandığını belirterek, mahkemelerin cebir ve şiddet eylemlerini açıkça ortaya koyması gerektiğini vurgulamıştır. Ayşe Barım'ın mahkum edilmesi için hangi şiddet eylemlerine yardım ettiğinin açıkça gösterilmesi gerekirken, tek gerekçe sanatçıları teşvik etmesidir. Türkiye'de adalet sorunlarının temelinde, yargının yapısal olarak bağımsız olmaması ve tarafsızlık eksikliği yatmaktadır, bu durum adalete değer veren herkesi ilgilendiren bir sorundur.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı

00:06
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
23:54
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
23:33
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
23:08
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı
Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı
22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
22:12
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
