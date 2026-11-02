Ayşegül Poroy'un 'Yeni Doğa' sergisi yarın Nijerya Dışişleri Bakanlığında açılıyor

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un eşi sanatçı Ayşegül Poroy'un, Türkiye ile Nijerya arasındaki sanatsal ve kültürel işbirliğine katkı sunacak "Yeni Doğa (New Nature)" temalı sergisi sanatseverlerle buluşacak.

"Yeni Doğa (New Nature)" temalı sergi "karışık teknik akrilik resim", "baskı resim", "atık sanat ve enstalasyon" olarak 3 bölümden oluşuyor.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenecek sergi, "iki ülke arasında sanat alanında gerçekleştirilen ilk ortak sergi" olma özelliğini taşıyor.

Sanatçı Ayşegül Poroy, sergi öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerinde 30 yılı aşkın diplomatik yaşamı boyunca farklı ülkelerde ve kültürlerde yaşamayı sembolize ettiğini söyledi.

Farklı coğrafyalarda yaşamanın getirdiği bakış açısı ile şimdi Nijerya'yı eserlerinde yorumladığını anlatan Poroy, özellikle Nijerya'nın doğal güzelliklerine eserlerinde yer verdiğini, bu etkileşimi de botanik renkli baskılarla aktardığını belirtti.

Poroy, ülkeden ülkeye taşınmanın kimlik, aidiyet, hareketlilik ve hafıza kavramları üzerine düşünmesine yol açtığını anlatarak, sanat çalışmalarında farklı coğrafyaların insan üzerinde bıraktığı psikolojik ve görsel izleri ele aldığını kaydetti.

"Her yer hafızanızda bir iz bırakıyor"

Poroy, çalışmalarında akrilik boya, baskı teknikleri ve üç boyutlu eserlerden yararlandığını belirterek, farklı malzemeleri bir araya getirerek doğal unsurlar ile insan tüketimi sonucunda ortaya çıkan atıklar arasındaki ilişkiyi görsel bir anlatıma dönüştürdüğünü söyledi.

Eserlerindeki katmanların yalnızca sanatsal bir teknik olmadığını, kişisel hafızasını ve farklı coğrafyalarda edindiği deneyimleri de temsil ettiğini aktaran Poroy, "Her yer hafızanızda bir iz bırakıyor. Eserlerimdeki her katman da bir coğrafyayı, bir karşılaşmayı, bir anıyı veya aidiyet duygusunu temsil ediyor." dedi.

Sanatçı Poroy, serginin bir yandan doğanın insan müdahalesiyle geçirdiği dönüşümü, diğer yandan insanların farklı coğrafyalar arasında hareket ederken yaşadığı kimlik ve hafıza değişimini bir araya getirdiğini kaydetti.

Yarın Nijerya Dışişleri Bakanlığında açılışı yapılacak "Yeni Doğa (New Nature)" temalı sergi, 20 Kasım Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.