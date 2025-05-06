Ayşenur Arslan Beraat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayşenur Arslan Beraat Etti

Geniş Video İzle

Gazeteci Ayşenur Arslan, terör propagandası suçlamasından beraat etti. Adalet istedi.

06.05.2025 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, iki yıl önce Halk TV'deki Medya Mahallesi adlı programda Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin bir takım sorular yönelttiği için 'terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istenen Arslan "Ben beraat değil, adalet istiyorum" dedi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, suç unsuru bulunmadığı için Ayşenur Arslan'ın oy birliğiyle beraatına karar verdi.

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görüldü. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci destek verdi.

Ankara'da 1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girşinde gerçekleşen bombalı terör eyleminde iki terörist ölmüş, iki polis de yaralanmıştı. Ayşenur Arslan hakkında, Halk TV Medya Mahallesi programında "Ankara'nın Kalbinde Terör Saldırısı" başlıklı haberdeki soruları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"Ben beraat değil, adalet istiyorum"

Karar öncesi son cümlelerini söylemesi için söz verilen Arslan, "Ben beraat değil, adalet istiyorum" dedi. Arslan'ın sözleri şu şekilde:

"Meslek hayatım boyunca pek çok mahkeme kararı okudum, inceledim ve paylaştım. Bunun terör propagandası olarak adlandırılması ve böyle bir şeyle suçlanmış olmak 50 yıllık gazetecilik kariyerimin sonunda çok fena geliyor. Ben ne demek istediğimi biliyor, hayatın olağan akışına uygun bir yorum yaptığımı düşünüyorum."

Duruşmada "Bahçeli ve Öcalan" örneği

Arslan'ın avukatlarından Ziya İlker Göktaş, "Müvekkilimizin terör propagandası suçlamasıyla mı yoksa PKK'ya terör örgütü dediği için mi burada olduğunu merak ediyorum." diyerek, şunları ekledi:

" Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde Öcalan'ın mesajı okundu, Devlet Bahçeli Öcalan'ı Meclis'e davet etti. Bunlar terör propagandası değil de müvekkilimin PKK'ya terör örgütü demesi mi suç?"

Beraatına karar verildi

Mahkeme, suç unsuru bulunmadığı için Ayşenur Arslan'ın oy birliğiyle beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA

Ayşenur Arslan, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Medya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşenur Arslan Beraat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:12:05. #7.11#
SON DAKİKA: Ayşenur Arslan Beraat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.