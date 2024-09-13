Ayşenur Eygi'nin Naaşı Didim'e Gönderildi - Son Dakika
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Ayşenur Eygi'nin Naaşı Didim'e Gönderildi

Ayşenur Eygi\'nin Naaşı Didim\'e Gönderildi

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı otopsi sonrası Didim'e ulaştı.

13.09.2024 18:47
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Eygi için düzenlenen törenin ardından naaş, İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yaklaşık 4 saat süren otopsi işlemi sırasında amca Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi de burada bekledi.

Otopsinin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı cenaze aracına konularak Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.

Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kaynak: AA

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