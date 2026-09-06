Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün ikinci yılında Didim'de mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün ikinci yılında Didim'de mezarı başında anıldı

Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün ikinci yılında Didim\'de mezarı başında anıldı
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının ikinci yılında Aydın'ın Didim ilçesindeki mezarı başında anıldı. Eşi Hamid Mazhar Ali ile kuzeni Bahar Tıkkın, acılarının taze olduğunu ve sorumluların yargılanmadığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, vefatının ikinci yılında Aydın'ın Didim ilçesinde anıldı.

Eygi için Didim Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma gerçekleştirildi. Yakınlarının katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Eygi'nin ABD'den gelen eşi Hamid Mazhar Ali, gazetecilere eşinin vefatının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Ali, "İki yıl geçti, acı hala aynı şekilde devam ediyor. Yapanların sorumlu tutulması adına hiçbir şey yapılmamış olması da bu acıyı ve hayal kırıklığını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Eygi'nin kuzeni Bahar Tıkkın da çok üzgün olduklarını belirterek, "Ayşenur'un 'Filistin'de olup bitenler bu şekilde olup bitmemeli. Bunun için elimden gelen ne varsa bütün gücümle yapacağım. Değiştirmeye gücüm yetmiyorsa da gideceğim' şeklinde bir duruşu olduğunu biliyoruz. İnsanlık adına çok değerli bir duruş." diye konuştu.

Olay

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmiş, cenazesi 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayşenur Ezgi Eygi, ölümünün ikinci yılında Didim'de mezarı başında anıldı - Son Dakika

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