Ayşenur Ezgi Eygi\'ye İktisat Kütüphanesi\'nde Anma

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(İSTANBUL) - Filistin İçin Öğrenci Dayanışması, Filistin'de İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin adını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi'ne verdi. Okul içinde yürüyüş düzenleyen öğrenciler "Filistin halkının yanındayız. İktisat Fakültesi önündeyiz, bu kütüphaneye direnişle ölümsüzleşen Ayşenur Ezgi Eygi arkadaşımızın adını vereceğiz. Gelin kampüslerimizde emperyalistlerle, siyonistlerle işbirliğini bozalım" açıklaması yaptı.

İsrail askerleri tarafından Filistin'de öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin adı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kütüphanesine verildi. Filistin İçin Öğrenci Dayanışması üyelerinin gerçekleştirdiği eylemde öğrenciler okul içinde Filistin ile dayanışma sloganları attı. Dayanışma üyeleri Boğaziçi Üniversitesi'nde ise Ayşenur Ezgi Eygi için fidan dikti.