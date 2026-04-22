Aysu Bankoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi Uyarısı

(ANKARA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Mart 2021'de, bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi hedefleyen, tek taraflı ve tartışılmamış bir kararla uyandık. Bu, kadınların insan haklarına karşı açılmış bir savaştır. Yüzyıllardır mücadelesini verdiğimiz haklarımıza karşı bir savaştır" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu'ndan Genel Kurul'a taşınan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin rapor hakkında konuştu. AKPM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Bankoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararını ve bu kararın kadın hakları üzerindeki etkilerini gündeme getirdi.

Türkiye'nin yaşadığı sürecin sadece "geçmiş bir olay" değil, tüm Avrupa için sistematik bir alarm niteliğinde olduğunu söyleyen Bankoğlu, 2021'de gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekildiğini bu kararın Meclis iradesini yok sayan bir girişim olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de kadınlar artık hayatlarıyla direniyor"

Çekilme kararının ardından Türkiye'de kadın haklarına yönelik bir "savaş" başlatıldığını belirten Bankoğlu, şunları söyledi:

"Bugün burada sessizliğe mahküm edilen milyonlarca kadının sesi olmak için bulunuyorum. Onların güvenliği siyasi manevralara kurban edildi. Türkiye'nin tecrübesi sadece bir dipnot değildir; tüm Avrupa'daki insan hakları bütünlüğü için sistematik bir alarmdır. Mart 2021'de, bir gece yarısı bir Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi hedefleyen, tek taraflı ve tartışılmamış bir kararla uyandık. Bu, kadınların insan haklarına karşı açılmış bir savaştır. Yüzyıllardır mücadelesini verdiğimiz haklarımıza karşı bir savaştır. Yeni bir toplum modeli tasarlama girişimidir… Kadını bir birey olarak yok sayan ve onu 'ailenin' itaatkar bir üyesi olarak hapseden bir model. Hak kavramını kendi kısıtlı anlayışlarıyla çarpıtmaya çalışıyorlar. Çekilme kararından bu yana, en az 2 bin kadın, erkekler tarafından katledildi. Bunlar sadece rakamlar değil; hükümet en etkili koruma kalkanını kaldırdığı için yitip giden hayatlardır."

Güç yaşamı hedef aldığında, yaşam güce karşı bir direnişe dönüşür. Türkiye'de kadınlar artık hayatlarıyla direniyor. Bu haklar politikacıların lütfuyla verilmedi; onlarca yıllık zorlu mücadelelerle kazanıldı. Bu geçmişte kalmış bir örnek değildir. Bize bir uyarı olarak bakın. İnsan hakları yapısından tek bir tuğlanın çekilmesine izin verirsek, tüm yapı çöker. Unutmayın, sağ politikalar ve otoriter hükümetler kadın hareketinden, kadınların mücadelesinden korkuyor. Ama biz hala buradayız, hala mücadele ediyoruz, değişimi biz getireceğiz. ve geleceğimizi yeniden kazanacağız. Çünkü hepimiz biliyoruz ki: İstanbul Sözleşmesi yaşatır."

AKPM'den Türkiye'ye "yeniden onayla" çağrısı

Bankoğlu'nun atıfta bulunduğu AKPM raporunda, Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararından sonra yaşanan sorunlar dile getirilirken sivil toplumun bildirdiği "şüpheli kadın ölümleri ve kadın cinayeti" sayılarındaki artışa dikkat çekildi. Türkiye'ye sözleşmeyi yeniden onaylaması için açık çağrıda bulunulan rapor, genel kurulda yapılan oylama sonucu 141 kabul, 3 ret ve 2 çekimser oyla kabul edildi.