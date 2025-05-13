Ayten Gökçer'in Vefatının Üzerinden Bir Yıl Geçti - Son Dakika
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Ayten Gökçer'in Vefatının Üzerinden Bir Yıl Geçti

Usta oyuncu Ayten Gökçer, 14 Mayıs 2024'te 84 yaşında hayata veda etti. Sanat camiasında iz bıraktı.

13.05.2025 17:11
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"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da aralarında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer'in vefatının üzerinden bir yıl geçti.

Tam adı Ayten Gökçer Kaçmaz olan sanatçı, 26 Ocak 1940'ta Ankara'da dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken anne ve babası ayrılan sanatçının çocukluğu, Ankara'da, babasının ve kardeşlerinin yanında geçti.

Tiyatro yeteneğini fark eden annesinin yönlendirmesiyle 1952'de Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümüne başlayan Gökçer, annesinin isteği ve Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesi üzerine 1957'de Ankara Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu Bölümüne girdi.

Usta oyuncu, ilk kez sahneye çıktığı ve müthiş bir heyecan yaşadığını söylediği, Mümtaz Zeki Taşkın'ın "Oyuncakçı Dede" eserinin ardından Eleneor H. Porter'ın "Pollyanna" piyesinde "hemşire" rolünü üstlendi.

Devlet Tiyatrolarının 1958'deki sınavını kazanarak sanatçı kadrosuna geçen Gökçer, Devlet Tiyatrosunda ilk olarak Reşat Nuri Güntekin'in "Bu Gece Başka Gece" oyununda rol aldı.

Sanatçı, tiyatro oyuncusu ve yönetmen, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Cüneyt Gökçer ile 1964'te evlendi. Bu evlilikten Aslı adını verdikleri bir çocuğu dünyaya geldi.

Her rolünde başarısını perçinledi

Ayten Gökçer, sahnedeki ilk rollerinden biri olan "Dansöz Pandora" ile dikkati çekti.

Canlandırdığı her karakter ile başarısını perçinleyen usta oyuncu, özellikle "My Fair Lady" eserinde Eliza Doolittle, "Don Kişot"ta Aldonza, "Vanya Dayı"da Yelena Andrayevna, "7 Kocalı Hürmüz"de Hürmüz, "Master Class"ta Maria Callas rolleriyle büyük beğeni kazandı.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve Gol Kralı Metin Oktay'la başrolünü paylaştığı 1965 yapımı "Taçsız Kral" filmiyle sinemaya adım atan sanatçı, 1967'de Fikret Hakan ile "İçli Kız Funda", Cüneyt Gökçer ile de "501 Numaralı Hücre" adlı filmlerde rol aldı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroyu tercih etti.

Gökçer, 1966'da "Kaktüs Çiçeği", 1970'te "My Fair Lady" oyunundaki rolü ile Sanatseverler Derneğinden "En İyi Sanatçı" ödülünü aldı.

Devlet Tiyatrolarında "Bu Gece Başka Gece", "Su Kızı", "Hafta Başı", "Aşk Acısı", "Klinik Bir Vaka", "Hortlaklar", "Bernarda Alba'nın Evi", "Woyzeck", "Don Juan", "Öp Beni Kate", "Andora", "On İkinci Gece", "Vanya Dayı", Kaktüs Çiçeği", "IV. Henri", "Cadı Kazanı", "Lysistrata", "Mançalı Don Kişot", "Hastalık Hastası", "Tarla Kuşuydu Juliet", "Bağdat Hatun", "Gecikenler", "Yedi Kocalı Hürmüz" ve "Kim Korkar Hain Kurttan?" adlı eserlerin de aralarında yer aldığı birçok oyunda oynadı.

Televizyon dizilerini uzun yıllar tercih etmedi

Gökçer 1988'de çekilen "Önce Canan" adlı dizide Çetin Tekindor ve Altan Günbay ile rol aldı.

Ankara Devlet Tiyatrosunda 1998'de Arne Sokouen'in "Balerin" oyununu yöneten sanatçı uzun yıllar televizyona ara verdi ancak 1999'da "Yılan Hikayesi" dizisinde izleyicinin karşısına geçti.

Başarılı sanatçı, Cüneyt Gökçer'in 2009'da vefatı üzerine Ankara'dan İstanbul'a yerleşti. Ferzan Özpetek'in 2016 yapımı "İstanbul Kırmızısı" filminde, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç ve Mehmet Günsür ile oynadı.

Kültür Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü'ne 1966'da değer görülen, 1988'de ise Devlet Sanatçısı ünvanı alan Gökçer, Gazeteciler Derneği "En İyi Kadın Sanatçı" ödülü, Tercüman gazetesi "Yılın Sanatçısı" ödülü, Ses Mecmuası "Yılın En İyi Kadın Sanatçısı" ödülü, Türk Basın Birliği "Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı" ödülü ve Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nün de aralarında olduğu çok sayıda önemli ödüle değer bulundu.

Ayten Gökçer, 14 Mayıs 2024'te 84 yaşındayken vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayten Gökçer'in Vefatının Üzerinden Bir Yıl Geçti - Son Dakika

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