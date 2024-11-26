Ayvacık\'ta 128 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Ayvacık'ta 62'si çocuk, 128 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM), karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, 17'si çocuk 35 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Ayvacık açıklarında içinde bulundukları botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 29'u çocuk 57 düzensiz göçmen de "TCSG-907" botunca kurtarıldı.

Aynı bölgede görevli "MORAD-8" mobil radarı tarafından yerleri tespit edilen hareket halindeki lastik botta 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmen, sahil güvenliğin "TCSG-905" ve "KB-111" botları tarafından yakalandı.

Afganistan ve İran uyruklu 62'si çocuk 128 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.