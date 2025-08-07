Ayvacık\'ta 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Babakale Kolluk Destek Timi, Ayvacık'ta kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 14'ü çocuk, 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
