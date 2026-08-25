Ayvacık\'taki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Dibekli köyündeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman personeli ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 2 dozer, 145 personelle yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayvacık Dibekli köyü kırsalındaki yangın, ormana sirayet etmeden, ekiplerin etkili müdahalesi neticesinde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Orman yangınlarına karşı azami dikkat göstermeye devam edelim." ifadelerini kullandı.